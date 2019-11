Las angustiosas imágenes de Anna Von Boetticher bajo el hielo de un iceberg en Groenlandia: "No encontraba la salida"

Anna Von Boetticher ha vuelto a sorprender al mundo, esta vez desde Groenlandia. La buceadora se sumergió, en completa apnea y sin línea de vida, en los gélidos icebergs, de donde logró salir tras pasar verdaderos apuros.

La protagonista reconoció haber pasado momentos verdaderamente difíciles: "Me desorienté y no encontraba la salida", "Me perdí y dije ¡Adelante, esta eres tú!", asegura.

Von Boetticher, que utiliza la misma técnica que los mamíferos marinos, finalmente consiguió llegar a la superficie gracias a uno de los tres agujeros perforados para favorecer su salida.