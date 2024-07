Josep Madurell se proclama campeón del mundo de tenis de mesa a los 86 años: "He llegado al máximo"

Josep Madurell, palista de 86 años, empezó a jugar al tenis de mesa en una parroquia del barrio barcelonés de Gracia cuando solamente tenía 8 años. En la actualidad, las ganas de competir de ese niño siguen intactas.

Tanto es así que el pasado domingo 14 de julio se proclamó en Roma campeón del mundo de tenis de mesa (en la categoría de mayores de 85 años): "He llegado al máximo", afirma el deportista. Este logro con el que ya ha tocado el cielo llegó tras ganarle al suizo Horst Schwiegers: "Sabía que era un rival bastante difícil, lo que pasa es que me salió bien y le pude ganar", confiesa el veterano deportista. Pero antes de esta victoria venció, en cuartos de finales, al vigente campeón, el alemán Siegfried Lemke.

Cuenta con más de 110 títulos en su palmarés

Madurell es ya toda una leyenda de este deporte. De hecho, nadie en España ha ganado más que él. Su palmarés está lleno de triunfos: cuenta con más de 110 títulos en total que ha ido ganando en diferentes torneos: "Primero fui campeón de Cataluña, después quedé campeón de España, más tarde el objetivo ya era quedar campeón de España, que también lo conseguí, y ahora finalmente, campeón del mundo", relata Madurell.

Concretamente, el catalán acumula 56 títulos en campeonatos de España, cerca de 40 títulos en campeonatos de Cataluña y, en Barcelona, alrededor de los 20 títulos. Aunque para obtener todos estos logros, hay un intenso trabajo de preparación previa a la competición: "Siempre intento estudiar los puntos débiles del contrario", afirma Josep.

Se encuentra sin financiación para seguir compitiendo

Tras la reciente victoria en Roma, el palista no sabe si podrá participar en el próximo campeonato europeo que se celebrará el año que viene, ya que "con la pensión que tiene no se lo puede permitir". Siempre se ha tenido que pagar él todos los viajes, por lo que no ha podido vivir nunca del deporte, pero admite que se siente recompensado de todo lo que le ha dado el tenis de mesa a lo largo de todos estos años.

Por otra parte, la federación catalana le ha hecho homenajes por sus éxitos, pero nunca le han financiado. Por el momento, el futuro de este veterano palista está en el aire, pero Josep tiene claro que las ganas que tiene por competir y de seguir jugando no se le irán nunca.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com