Zidane: "Me mola este equipo"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, restó importancia al mal partido de Cristiano Ronaldo, que no tiró a puerta ante el Leganés y encadena cinco partidos sin marcar en el Santiago Bernabéu, y aseguró que "no le pasa nada" y que "está tranquilo".

"A Cristiano no le pasa nada, lo único es que siempre queremos que marque, pero el otro día metió tres en Vitoria. Sé que a lo mejor se ven cosas en el campo porque siempre quiere meter gol pero no pasa nada, no le veo preocupado, le veo metido y bien. Es cierto que le gusta meter gol y más en el Bernabéu, pero está tranquilo", manifestó en rueda de prensa.

El técnico madridista destacó la importancia del triunfo ante el Leganés (3-0), en una Liga que aseguró está igualada: "No creo que mi trabajo sea poco reconocido pero esto es el Real Madrid y sabemos el trabajo que estamos haciendo. La Liga no la vas a ganar con 100 puntos seguro y cada vez es más difícil ganar un partido fácil".

"La primera parte ha sido complicada para nosotros, luego cuando marcas es un partido distinto y controlamos la segunda parte. Estoy pensando siempre en el equipo y estoy contento por el trabajo de todos, no de uno en particular. Hay uno que marca la diferencia (Bale), pero lo que me mola es el equipo", añadió.

Celebró Zidane el regreso de Luka Modric y aseguró que Casemiro se va acercando a su vuelta: "Casemiro ha vuelto al trabajo de campo, está corriendo pero aún no ha tocado balón. Es cuestión de días y lo importante es que ha vuelto a pisar el césped. Estoy contento por la vuelta de Luka. Falta Sergio, nuestro capitán, y luego Pepe. Ojalá que no haya sorpresas ahora que los jugadores se van con la selección".