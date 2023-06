Xavi explica cómo se torció el fichaje de Messi: "Le noté un cambio..."

Xavi Hernández ha explicado que le hacía ilusión que Leo Messi regresara al Barcelona y que el argentino era "el primero" que quería hacerlo, pero las circunstancias no se dieron y, al final, el 10 ha fichado por el Inter de Miami de la MLS de Estados Unidos.

"Nos hacía mucha ilusión a todas las partes. El primero era a él, luego a mí y luego al club"

"La ilusión con Leo se ha generado porque yo he hablado mucho con él. Nos hacía mucha ilusión a todas las partes. El primero era a él, luego a mí y luego al club. A todos, pero las circunstancias no se han dado", ha dicho el técnico del equipo azulgrana en el canal de Jijantes FC en Twitch.

Xavi asegura que la decisión final dependía de Leo Messi: "Le hacía mucha ilusión pero las circunstancias no han ayudado. Sin más. Le deseo lo mejor en Miami, es un amigo, hemos hablado mucho y le deseo lo mejor a él y a su familia".

"Es una decisión personal de Leo, y hay que respetarlo. Es el mejor jugador de la historia. Estaba convencido de que iríamos bien con Leo aquí, pero ya dije que dependía de él. Lo último que quiero es engañar al culé, al barcelonista", se ha sincerado el preparador de Terrassa.

¿Qué cambió para Messi?

Asimismo, ha desvelado que notó un cambio en Leo Messi ya en los últimos días: "Noté que quizás no lo veía tan claro. Muchas veces nos falta empatía. Ser Leo Messi no tiene que ser fácil. Tenía que ser lo mejor en todo. Y dice 'no lo he pasado bien estos dos años en París'", ha valorado.

También ha reconocido que Messi necesitaba quitarse presión de encima e ir a un entorno cómodo para su familia: "Lo ha explicado muy bien él. Quiere bajar un poco el nivel de tensión y presión, que aquí al volver sería de 10 puntos otra vez. Quiere una ida más familiar", ha acabado el entrenador.

El Barça, por su parte, ha indicado en un comunicado que Jorge Messi, padre y representante de Leo Messi, "trasladó" al presidente Joan Laporta "la decisión del jugador" de fichar por el Inter de Miami "pese a tener una propuesta" en firme "ante la voluntad expresada" tanto por el club culé como por el propio delantero argentino "de volver a vestir de azulgrana".

"El presidente Laporta entendió y respetó la decisión tomada por Messi de querer competir en un campeonato con menos exigencias y más alejado del foco y la presión a la que ha estado sometido en los últimos años", ha aseverado la entidad culé en un comunicado después de conocerse el fichaje de Leo Messi por el equipo de Florida.

Las razones de Leo

El argentino confirmó en una entrevista conjunta a Sport y Mundo Deportivo su decisión de jugar en el Inter de Miami: "Tomé la decisión que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al 100% o falta alguna cosa, pero bueno, decidimos continuar el camino allí. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia", ha analizado Leo Messi en una entrevista conjunta a Sport y Mundo Deportivo.

El argentino ha reconocido que tuvo una oferta de otro club europeo, pero que era volver al Barcelona o irse de Europa: "La verdad es que tuve ofertas de otro equipo europeo, pero ni siquiera la evalué porque en Europa mi idea solo era irme al Barcelona. Tras ganar el Mundial y no poder ir al Barça, tocaba ir a la Liga de Estados Unidos para vivir el fútbol de otra manera y disfrutar más del día a día. Obviamente con la misma responsabilidad y ganas de querer ganar y de hacerlas cosas bien siempre. Pero con más tranquilidad", admitió Messi.