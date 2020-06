Xabi Alonso resuelve su futuro: será entrenador

El exjugador de Real Sociedad, Liverpool, Real Madrid y Bayern de Munich Xabi Alonso ha anunciado que después de poner punto y final a su trayectoria deportiva como jugador ha decidido dar un paso más y seguir vinculado su futuro al fútbol profesional, esta vez como entrenador.

“Después de 17 años en el fútbol, ya he considerado el siguiente paso en mi carrera. He tomado la decisión de ser entrenador. Pronto descubriréis más”, desveló el futbolista en su cuenta de Instagram.

Xabi Alonso confirms his next step in football. 🤗 pic.twitter.com/Myqj7A20sR