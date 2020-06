Ernesto Valverde: "Ha sido una buena cena para todos"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha dado "por bueno" el empate cosechado este sábado ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano y ha concluido que "ha sido una buena cena para todos", en referencia al símil gastronómico que marcó la previa del encuentro entre los dos entrenadores.

"Tenemos una sensación positiva del partido y tenemos que hacer valer el punto. Nos enfrentábamos a un gran rival y sabemos que el Atlético cuando se pone por delante administra muy bien sus ventajas. Era difícil pasar esas líneas defensivas tan cerca del área y nos ha costado. En el segundo tiempo se ha roto más, llegamos con más claridad y sacamos empuje y espíritu para empatar y tener opciones de victoria", analizó Valverde ante la prensa.

En este sentido, agregó que fue "un gran partido en líneas generales" y quiso "dar por bueno el empate". "Ya dije que nos íbamos a adaptar y nos hemos adaptado. Ha sido una buena cena para todos porque ha habido un gran espectáculo en el campo", dijo, después de que Simeone dijera que iban a poner sus "platos, vasos y manteles", en referencia a la altura del césped, que no tuvo incidencia en el partido.

A la hora de personalizar, el técnico azulgrana reconoció que Leo Messi "tenía un desgaste por el viaje, pero más por la tensión de los partidos que ha jugado con Argentina". "Sabemos que siempre responde en cualquier situación y también sabemos el respeto que influye en el rival. Cualquier participación suya se nota. Ha hecho un gran esfuerzo esta semana y hoy no ha marcado, pero su trabajo está ahí", analizó.

De igual modo, alabó a Luis Suárez, a quien vio "muy bien independientemente del gol". "Los delanteros viven del gol y marcar puede cambiar radicalmente su confianza. Después de marcar parece que van enchufar todo lo que tocan y cuando no lo hacen parece que están persiguiendo sombrad. Se ha movido bien con todo el lío que había alrededor del área, había un tráfico terrible. Esperamos que le sirva de confianza para seguir marcando", deseó.

Además, Valverde explicó que no vio la celebración del delantero uruguayo, aclarando que sus jugadores "no son antideportivos en absoluto", y no quiso valorar los pitos a Gerard Piqué. "Solo puedo decir del ambiente que ha sido extraordinario. Me ha encantado el ambiente y me ha encantado el campo. Ha sido una gran noche de fútbol para todos y hay que dejar de lado todo lo demás", solicitó.