Valdés: "Nunca más seré una superestrella"

Víctor Valdés volvió a demostrar en una entrevista a la cadena colombiana RCN que no es un portero al uso. El exjugador del FC Barcelona tiene muy claro que no volvería a ser portero de fútbol si tuviera que elegir.

"No volvería a ser portero de fútbol. Eso lo cambiaría. Siempre lo he dicho: mi historia ligada a la portería es que hicieron creer que tenía talento y por circunstancias fui ascendiendo y tuve la suerte de que confiaran en mí. Pero no es un camino fácil y los años que he sufrido no me han compensado los años que fueron bien.", explica Valdés con la máxima sinceridad.

De la misma forma que admite que la final de la Champions de París fue la noche de su carrera y a partir de ahí "mi carrera fue hacia arriba", asegura que tras su lesión de rodilla nunca más será una "superestrella del fútbol".

"Nunca más seré una superestrella. He estado ahí, pero el fútbol te aparta. Te lesionas de la rodilla y te dice: Otro, tú ya no vales. Es tu fuerza de voluntad la que te tiene que hacer llegar. Esa es la mayor enseñanza", explica Valdés.

De su marcha del Barcelona, Valdés reconoce que "no fue la deseada": por culpa del tratamiento que tenía que seguir en Alemania y por culpa de mi carácter: me aparté y me fui. La gente seguramente esperaba mucho más de alguien como yo. Seguramente me recrimino ciertas actitudes de este tipo de mi persona".

Valdés también habló de Leo Messi y aseguró que está por encima de grandes figuras del fútbol como Iniesta, Xavi o Ronaldinho.

"Leo se ha ido superando año tras año con la presión que conlleva ser el mejor. Es talento puro. He compartido vestuario con grandes jugadores como Ronaldinho, Xavi, Iniesta... Pero Leo ha estado por encima de todos. ¿Tiene techo? No, hasta lo que él quiera", indica Valdés.

Por último, Valdés asegura que nunca piensa en le récords personales y de imbatibilidad que logró con el Barcelona ya que "si los récords personales no se traducen en títulos no sirven para nada".