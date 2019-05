Susaeta dice adiós al Athletic: "No quiero continuar la temporada que viene, lo mejor para ambos es que no siga en el club"

El capitán del Athletic Club, Markel Susaeta, aseguró este miércoles en Lezama que "la controversia" en torno a su renovación con el club bilbaíno, de la que se habló mucho a los largo de la temporada pero que no acabó concretándose, le ha dolido "mucho".

En un comparecencia ante los medios, unas "breve palabras sin preguntas ni respuestas", Susaeta leyó una nota en la que valoró lo sucedido para que al final no se concretase su renovación en el club en el que ha jugado "las doce últimas temporadas" y al que llegó hace 22 años, a los 9 -ahora tiene 31-, a la cantera de Lezama.

En la sala de prensa de Lezama, acompañaron a su capitán el resto de la plantilla y del cuerpo técnico del primer equipo bilbaíno, y también el presidente, Aitor Elizegi, y el director deportivo, Rafa Alkorta. Asimismo, estuvieron el secretario técnico, Andoni Ayarza, y José Ángel Iribar y Carlos Gurpegui, embajadores del club.

Susaeta lamenta no seguir en el Athletic después de que en los doce años en la primera plantilla rojiblanca el terreno de juego fuese "el único sitio" en el que ha "hablado".

"Cualquiera que me conozca un poco sabe que soy una persona discreta, a la que no le gusta dar titulares ni la exposición mediática. Es por eso que la controversia que se ha dado esta temporada en torno a mi renovación me duele mucho", dijo, asumiendo su parte de responsabilidad por no haber tomado otra posición.

"Quizás el culpable sea yo por no haber dicho una palabra más alta que otra, por haber antepuesto el interés del club por encima del mío o por haber aceptado siempre el rol que me tocara en cualquier circunstancia o momento", reflexionó.

En ese sentido, explicó que "tras meditarlo mucho en los últimos meses", comunicó "a la dirección del club" que: "no quiero continuar la temporada que viene, ya que creo que lo mejor para ambos es que no siga en el club".

Susaeta recordó que "no" ha "hablado en toda la temporada" de su "situación, salvo cuando" se le ha "preguntado directamente o se han dicho cosas que no son ciertas como, por ejemplo, el hecho de que había recibido una oferta por parte de la junta anterior, cuando no era así".

El delantero guipuzcoano, no obstante, quiso anteponer la situación del equipo a la suya, recordando que el Athletic "se juega mucho el domingo (ante el Celta en San Mamés, partido en el que puede certificar la clasificación europea) y hay que centrarse en acabar bien la temporada".

El eibarrés aseguró no haber querido "ni conocer el contenido de la oferta" de renovación que le trasladó la entidad, cree que "lo mejor para ambos (club y jugador) es que no siga en el club".

"Cuando me senté a hablar el pasado jueves con el club, transmití mi decisión de no querer ni siquiera conocer el contenido de la oferta. Es en ese momento cuando la dirección del club intenta que reconsidere mi postura y que continúe en el equipo, lo cual agradezco", añadió.

En cuanto a su futuro, avanzó que, aunque no sabe "dónde" estará "la temporada que viene", sí que será "jugando al fútbol" en otro equipo, ya que es su "pasión". "Es mi pasión, lo que me gusta y sigo teniendo la ilusión de ir a entrenar y mejorar cada día. Aunque todo esto es muy reciente. No sé donde estaré la campaña que viene, ni me lo he planteado aún", aseguró.

"A pesar de que mi sueño era ser un 'One Club Man (Jugador de un solo club y nombre de un premio del Athletic al respecto), las circunstancias no ha ayudado a que esto suceda", lamentó.

"Permitidme no entrar en ellas y que siga siendo ese jugador discreto y responsable que he tratado de ser siempre, y más en los últimos años con la responsabilidad que como capitán contraje. Por eso creo que es momento de dar un paso al lado y apoyar al club como socio y no como jugador", explicó. Susaeta fue despedido por con una cálida ovación por parte de sus compañeros.