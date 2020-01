Simeone: "Cuando veo bien a mis jugadores no le tengo miedo a nada"

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha comparecido en la rueda de prensa previa a la final de la Supercopa que se disputará entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El argentino ha manifestado que no "siente miedo a nada" cuando ve el compromiso y la ilusión de sus jugadores.

"Supero las dificultades creyendo en mis jugadores siempre, buscando potenciar al club. El club siempre ha hecho un gran trabajo desde que llegamos, desde el Falcao que se quedó para poder entrar en la 'Champions', que era dificilísima en aquel entonces y que hoy es una obligación. Llegan muchos chicos con muchas ganas, le ves las caras y quieren mejorar. Todo eso a mí me ilusiona y me da energías. Cuando los veo así a ellos, no le tengo miedo a nada", ha argumentado.

El Atlético puede certificar un gran inicio de año logrando este título, en una temporada algo irregular en la que tardó en coger el ritmo necesario para competir al máximo en todas las competiciones. Ahora, sin embargo, el conjunto rojiblanco vive un dulce estado de forma que se confirmó tras la victoria ante el Barcelona.

Hoy tendrán enfrente a su gran rival, un Real Madrid que viene de vencer con contundencia al Valencia por 3-1. A pesar de que los blancos cuentan con bajas muy importantes, Simeone ha querido restar importancia a este asunto. "El Madrid es un equipo importantísimo por la jerarquía de sus futbolistas, con un entrenador absolutamente ganador, que transmite sensación de que tiene que ganar y que gana. No vino Bale, no vino Benzema, y ello no cambia absolutamente nada. Se potenciaron a partir de la circulación, de llegar con gente en segunda línea. Tendremos que buscar cómo contrarrestar esas situaciones y buscar dónde hacerles daño", apuntó el técnico del conjunto rojiblanco.