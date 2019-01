Santiago Solari: "Cuando no matas los partidos corres el riesgo que te empaten, tuvimos el partido y no sentenciamos"

El entrenador del Real Madrid, Santiago Solari, indicó en rueda de prensa que su equipo tuvo el partido ante el Villarreal en sus manos, pero no supieron sentenciarlo con las ocasiones que tuvieron y al final sufrieron el empate.

"Cuando no matas los partidos corres el riesgo que te empaten, tuvimos el partido y no sentenciamos. Incluso con problemas tuvimos ocasiones muy claras", se lamentó.

Sobre el bajón de juego de su equipo en la segunda mitad explicó que "ellos vinieron a presionar, ya que estaban perdiendo, y buscaron el empate y otra es que la salida de Bale que nos restó profundidad y con ello encontrar mucho los espacios a su espalda".

Sobre los cambios, comentó que vinieron condicionados. "Bale por un golpe y Luka (Modric) lo dio todo, venía de una gripe y hizo un gran esfuerzo. El de Kroos fue al final, buscaba ganar el partido con Vinicius", argumentó.

El técnico argentino incidió en la importancia de perder a Bale al descanso, para una segunda parte en la que el 'submarino' logró el empate que deja a los blancos a siete puntos del líder Barça en su vuelta a España tras ganar el Mundial de Clubes.

"Nos condicionó un poco la salida de Bale, por un golpe que le dieron al final del primer tiempo. Ellos salieron muy bien y nos faltó encontrar la profundidad que precisamente Bale es especialista. Ha recibido un golpe y no podía seguir", afirmó.

Tras este empate, el Real Madrid se encuentra a siete puntos del liderato que ocupa el FC Barcelona. "Debemos pelear siempre y lo haremos. Vinimos a ganar pero no pudo ser, pudimos ganar y no pudimos. Agarramos el punto y seguimos peleando".

Por último, se refirió a la actuación de Isco, con el que no suele contar habitualmente. "Es un gran jugador, pero es un jugador más del plantel y todos merecen respeto. Hizo un gran partido y por ello estamos contentos". Asimismo, se mostró irónico ante los periodistas: "¿Hoy no me preguntan por Isco?".