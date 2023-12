Real Madrid - Villarreal: Alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

El Santiago Bernabéu se despide de 2023 acogiendo un interesante partido entre el Real Madrid y el Villarreal. El conjunto de Carlo Ancelotti buscará los tres puntos para presionar al Girona, líder de la Liga con con 2 puntos más que los blancos, y que jugará el próximo lunes 18 de diciembre, por lo tanto, los blancos podrían dormir líderes este domingo.

El Villarreal de Marcelino, por su parte, también necesita ganar para sumar puntos y alejarse de la zona peligrosa en la que se encuentra en la tabla clasificatoria, 13º con 16 puntos y solo a 6 de puestos de descenso.

Solo 3 derrotas en sus últimas 7 visitas al Bernabéu

No obstante, los del submarino amarillo saben lo que es ganar en el Bernabéu, y es que así lo hicieron en su última visita, donde se impusieron por 2-3, y en su penúltima visita también puntuaron (0-0). El balance es bastante positivo para los groguets ya que tan solo han perdido 3 de los 7 últimos partidos en el feudo blanco.

En cuanto al partido, ambos equipos cuentan con bastantes bajas en sus plantillas, el Madrid no contará con estos jugadores: Courtois, Militao, Güler, Vinicius, Carvajal y Camavinga. Tchouaméni ya ha entrenado con el grupo y podría ser la novedad en el once de Carletto. En el Villarreal no estarán Comesaña, Mandi, Pino y Denis Suárez.

Posibles alineaciones

Kepa, Lucas Vázquez, Alaba, Rüdiger, Mendy, Modric, Kroos, Valverde, Bellingham, Rodrygo y Joselu. Villarreal: Jorgensen, Pedraza, Cuenca, Albiol, Foyth, Altimira, Capoue, Parejo, Baena, Gerard Moreno y Morales.

Horario y dónde ver el Real Madrid - Villarreal

El partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports entre Real Madrid y Villarreal se disputará este domingo 17 de diciembre a las 21 horas en el Santiago Bernabéu y podrás seguir en la web de Antena 3 Deportes la narración del partido en directo.