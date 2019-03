Ramos: "Hay que ser conscientes de que se puede ganar la Eurocopa"

Sergio Ramos, defensa del Real Madrid y de la selección española, se mostró confiado en las posibilidades de victoria del combinado nacional en la Eurocopa de Francia y declaró que quieren "seguir ganando" y deben ser "conscientes" de que se puede conseguir el título por tercera vez consecutiva.

"La Eurocopa de Francia es la tercera que voy a vivir, ya he ganado dos, pero no puedo vivir del pasado y hay que ser conscientes de que se puede ganar. Tenemos un equipo estupendo después del cambio generacional que creó escuela y queremos seguir ganando, pero no hay que hablar tanto fuera y sí en el campo", dijo Ramos.

El futbolista sevillano recogió en Madrid el premio 'Luis Aragonés', que reconoce al jugador más valioso de la selección española.

"Siempre ilusiona ganar premios a nivel individual, pero este quizá emociona más por llevar el nombre de Luis. Fue un entrenador que me ha marcado mucho, de los que más admiro y que apostó por mi cuando era un niño", declaró.

"Es cierto que iba apretando con mucha fuerza, con proyección, pero no era nadie y fui un privilegiado al tenerle como líder. Nos inculcó muchas ideas y me enseñó unos códigos de vestuario, como la sinceridad, que había que mantenerlos presentes", confesó.

"El mejor apodo que podía tener era el del 'Sabio' (de Hortaleza), porque era un maestro. Aprendías de él en cualquier charla o en un café. Nos hemos sentido privilegiados por tenerlo y por eso, aparte de la satisfacción de ganar una Eurocopa con él, ahora que nos toca defender título hay que estar convencidos de que se puede y demostrarlo en el campo", manifestó.