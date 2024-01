Rakitic, rumbo a Arabia Saudí entre lágrimas: "No hay cosa más grande que sentirse sevillista"

Ivan Rakitic se ha despedido como futbolista del Sevilla, con el que ha rescindido el contrato que los unía hasta el 30 de junio para fichar por el Al Shabab saudí. El croata se fue muy emocionado y entre lágrimas, asegurando que "no hay cosa más grande que sentirse sevillista".

Rakitic, que ha militado en el Sevilla en dos etapas (2011-14 y 2020-24), es el extranjero que más partidos oficiales ha jugado para el club hispalense. En sus 323 encuentros ha marcado 51 goles, dando 62 asistencias, y se ha proclamado en dos ocasiones campeón de la Europa League (2014 y 2023).

"Cómo puede ser que un chico nacido en Suiza, un croata, pueda decir que su casa está en Sevilla. Ahora me voy, pero volveré de nuevo. No será en el campo porque la edad me castiga, pero aquí estaré. Os voy a seguir desde lejos y os dejo todo el apoyo para esta difícil temporada; sé que va a ir todo estupendamente", afirmó el segundo capitán sevillista.

"Todo el Sevilla Fútbol Club me tendrá a su lado. No hay cosa más grande que sentirse sevillista", apuntó, entre lágrimas, el jugador de origen helvético, que aseguró que se va "a llevar a Arabia" todos los recuerdos de la que considera su "casa", como el hecho de salir de costalero en Semana Santa o productos típicos como "el salmorejo".

El 'Rubio de Pino Montano', populoso barrio hispalense del que es su mujer, admitió que no llega a entender su salida del club andaluz, porque lo que quería era "jugar y estar ahí", pero precisó que en estos días "ha ido todo muy rápido" y se ha "cerrado este paso al otro lado del mundo".

Diferencias con Quique

"Me veo todavía capaz de ser titular indiscutible, pero llega el momento y los jugadores muchas veces no tenemos que llegar a entender todas las decisiones, sino que tienes aceptarlo. Llegué a entender que la idea del nuevo entrenador (Quique Sánchez Flores) a lo mejor no es igual que la mía (...), y entonces llegan otros pensamientos", ha reconocido el croata.

Subrayó que en toda su exitosa trayectoria, en el Sevilla, el Barcelona y en la selección de Croacia, cuanto más ha jugado, mejor se sentía porque "entrar y salir nunca" ha sido lo suyo; no concebía "estar sentado en el banquillo, sin poder ayudar al equipo". Por eso, "no hubiera permitido nunca estar sentado y cobrando" lo que le quedaba de contrato.

"Mi idea era volver y estar aquí hasta el último día de mi carrera como futbolista. No me hubiera permitido nunca estar sin jugar, sentado y ver que el camino va por otro lado, y ahora también creo que puedo ayudar dando un paso al lado pensando en que esa ayuda (al club) es más importante y necesaria que pensar en mí mismo", apostilló Rakitic.