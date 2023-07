El nombre que ha puesto un padre a escondidas a su bebé y que ha revolucionado las redes sociales

Las redes sociales son la herramienta perfecta para viralizar unas imágenes, un vídeo, una reflexión o cualquier comentario que pueda despertar la curiosidad de los usuarios. Es lo que le ocurrió a Agustina, una joven madre que dio a luz a un bebé hace semanas.

El curioso nombre: Ciro Lionel

Resulta que unos días después del nacimiento del pequeño, esta madre compartió en Twitter una anécdota que no ha pasado desapercibida en su entorno social. "Mandé a Francisco a anotar al gordo porque obvio yo (estoy) toda dolorida imposible. Llegó a las carcajadas porque le puso Ciro Lionel. Me está por dar algo", dijo la usuaria conocida como '@agusolivero10'.

Lo que han visto, su marido fue rápidamente al registro civil para ponerle el nombre a su nuevo hijo: Ciro Lionel. Para los que estén algo perdidos, si es que eso es posible, intuimos que este hombre es un gran fan de la familia Messi.

Ciro, el nombre del último hijo de Messi

Y es que Ciro es el nombre del último hijo de Leo Messi y Antonella, y Lionel pues es el nombre de la estrella del fútbol mundial, un ídolo, un dios para la mayoría de argentinos que no dudan en ponerle su nombre incluso a sus hijos.

Lo demostró subiendo una foto del documento

El tuit de Agus enseguida llamó la atención de sus seguidores y ya acumula 1.000 interacciones (citas y retuits) y más de 25.000 me gustas. Y esto no acaba ahí, ya que nada más publicar el tuit puso otro en hilo con la prueba que muchos usuarios estaban reclamando: la foto en la que se muestra el documento en el que aparece el nombre registrado del pequeño.

Esta reflexión provocó las diferentes reacciones de diferentes usuarios: "Próximamente en los jardines estarán llenos de Leonel y no tengo dudas", otros no estaban tan de acuerdo con la reacción de Agustina: "Envidio con la calma que te lo tomaste, yo me separaría. Si la con paternidad arranca así cagándote tanto en la decisión de la mamá...".