Neymar se mofa de Raíllo tras sus acusaciones contra Vinicius: "¿Quién es Raíllo?"

La polémica alrededor de Vinicius no acaba de apagarse. Tras todo lo ocurrido en el derbi y el lío que se montó en la previa con las opiniones sobre sus bailes, ahora Neymar ha vuelto a entrar en escena.

El futbolista del PSG y compatriota de Vinicius ha respondido a su manera a las declaraciones de Antonio Raíllo, capitán del Mallorca, quien aseguró que Vinicius "usa el comodín del racismo" cuando se le tilda de provocador por sus bailes al marcar.

"Vinícius que baile pero que no falte, que no insulte y no menosprecie a los compañeros de profesión; luego cuando se le tilda de provocador usa el comodín del racismo", aseguró Raíllo al 'Diario de Mallorca' al ser preguntado sobre lo ocurrido en el partido que jugó el club bermellón en el Bernabéu.

Neymar, una vez más, se ha metido por medio y ha comentado una publicación del medio TNT Sports Brasil en Instagram. "¿Quién es Raíllo?", apunta Neymar en su comentario junto a un emoji de carcajada.

"El capitán del Mallorca, Antonio Raíllo, acusó a Vini Jr. de utilizar el racismo como un payaso. ¡No dejes de bailar, Vini! ¡Estamos contigo!", rezaba el medio brasileño en su Instagram.