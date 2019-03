Luis Enrique: "El resultado de la ida es peligroso, la eliminatoria tiene riesgo"

NO DESVELÓ SI JUGARÁ MESSI

Luis Enrique no se fía del resultado de la ida ante el Villanovense y avisa de que espera un partido complicado en el Camp Nou. Por ello, el técnico mantiene la duda sobre si jugará o no Messi, para coger ritmo tras su lesión. "Teniendo en cuenta el resultado de la ida, que es peligroso, afrontamos el partido con la seriedad de una eliminatoria. Parece fácil pero nunca me fío", señaló.