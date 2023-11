Lío entre Martín Presa y Xavi: "Me parece indecente que pida fuera de juego"

Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, criticó las protestas de Xavi Hernández en el gol de Unai López y dijo que le "parece indecente que se pida pitar fuera de juego" en esa acción.

El Rayo empató en Vallecas ante el Barcelona en un duelo en el que se adelantó en el marcador a los 38 minutos por medio de Unai López, con un disparo desde fuera del área, y que el Barça empató a los 82 con un tato de Florian Lejeune en propia puerta.

"Que lo diga alguien que no ha jugado nunca al fútbol... pero que lo digan personas con talento es increíble"

"Me parece indecente que Xavi pida fuera de juego. Es increíble. Eso es intentar engañar al árbitro. Que lo diga alguien que no ha jugado nunca al fútbol en su vida... pero que lo digan personas con talento es increíble", dijo Martín Presa en declaraciones a Dazn.

Antes, Xavi contó que había hablado con el juez de línea sobre la jugada del primer gol del Rayo, en la que vio fuera de juego previo: "Yo solo hablo con el linier. Él me dice que cree que condiciona, pero al final lo dan. Para nosotros sí, condiciona muchísimo. Si no tiene un jugador detrás la puede dejar hasta pasar. Son situaciones difíciles que nos están saliendo cruz".

Pide penalti sobre Raphinha

El de Terrassa también pidió penalti de 'Pacha' Espino sobre Raphinha en el descuento de la segunda parte: "Es penalti claro, me lo dice todo el mundo. Hemos visto la imagen, pero vemos que esta temporada las acciones que tienen que interpretar los árbitros salen cruz. No nos sale cara. No es una excusa. Hemos empatado porque no hemos estado bien en la primera parte y hemos mejorado en la segunda".

"Aún así hemos tenido ocasiones para llevarnos los tres puntos", aseveró Xavi. Y subrayó: "Hay críticas y lo entiendo perfectamente, pero podemos dar la vuelta y mejorar".