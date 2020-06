Julen Lopetegui: "¿Pitos? No he sentido nada especial, el público siempre tiene razón"

El entrenador del Real Madrid Julen Lopetegui, dijo estar "contento" tras el triunfo ante el Viktoria Plzen (2-1) en la tercera jornada de la Liga de Campeones y destacó tener "fuerzas" para seguir en el cargo pese a los rumores, además de lamentar no haber ganado con más diferencia de goles.

"¿Pitos? No he sentido nada especial. El público es soberano y nos trata fenomentalmente bien. Querían un triunfo de una manera más holgada y no conseguir una victoria contundente es posible que esa reacción vaya por ahí, pero no quiero interpretar cosas que no sé. Al final, el público siempre tiene razón", indicó en rueda de prensa.

"Lo más importante de esta noche son los tres puntos y romper una dinámica, pero es cierto que nos está costando. Creo que debió ser más holgada, pero nos está costando", insistió. "Ahora el equipo irá creciendo y las victorias nos darán tranquilidad. Lo que está claro es que podemos jugar mejor", añadió.

"Hemos ganado un partido cuando veníamos de bastantes sin conseguirlo. El objetivo era ganar en unas circunstancias que no son sencillas y -reitero- creo que debimos haber ganado de manera más holgada. Hemos vuelto a no estar acertados, aunque el marcador no ha peligrado. El 2-1 les dejaba más cerca, es evidente", dijo.

Cuestionado por su puesto, el de Asteasu dijo que le "queda muy lejos". "Lo importante es haber ganado el partido. Teníamos mucha necesidad y creo que debía haber llegado mucho antes. El único partido que merecimos perder de esta racha fue el del Sevilla. Hoy creo que marcamos un punto de inflexión. Sin hacer un partido brillante, hemos tenido innumerables ocasiones de gol", espetó.

"Ahora debemos quedarnos con lo positivo. Hemos dado un paso adelante y queremos seguir creciendo. El partido del domingo es precioso, nos ilusiona y nos motiva muchísimo", comentó Lopetegui, quién dijo estar "bien" anímicamente. "Sonrío poco, pero estoy contento. Estoy bien, agradezco tu pregunta", le exhortó a un periodista.

"Estoy mucho más contento que el día del Levante. Era importante ganar y lo hemos hecho. El fútbol nos está retrasando mucho los premios", sentenció Lopetegui, que confía en poder contar con el 'tocado' Marcelo en el Camp Nou porque "solo es un golpe, nada muscular", y justificó la presencia de Fede Valverde en el equipo porque está "entrenando muy bien" y se lo está "ganando".