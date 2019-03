Jesús Tomillero, único árbitro español abiertamente homosexual, deja el arbitraje por insultos homófobos

El único árbitro de fútbol español que ha hecho pública su homosexualidad, ha anunciado que abandona el arbitraje a causa de los insultos homófobos recibidos durante un partido.

"No te da vergüenza pitar lo que has pitado, maricón de mierda" o "el gol te lo van a meter por culo, maricón" fueron algunos de los insultos recibidos por Jesús tras un penalti en un partido entre dos equipos juveniles.

El árbitro de 21 años, camarero en una cafetería de La Línea de la Concepció, se quejó a la Policía, que no le dio solución. Jesús Tomillero acusa a las autoridades deportivas por no haber apoyado y haber tratado de disuadirlo de hacer público el asunto. "Es lamentable que me han dicho que no hablara e incluso amenazar a castigarme. Así que antes de que me castigan, soy yo el que voy".

Este árbitro ha sido el único árbitro en España en haber hecho pública su homosexualidad, y desde que lo hizo, ha estado recibiendo insultos en varios campos andaluces.