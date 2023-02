Jamie Carragher, sobre Haaland: "Es posible que haya elegido el club equivocado"

Los números goleadores de Erling Haaland en la Premier League parecen incontestables, pero hay comentaristas que cuestionan si el delantero noruego está mostrando todo su potencial en la Liga inglesa. El mal momento del City, acumula tres derrotas fuera de casa, ha provocado algunas críticas al equipo de Guardiola y la forma de jugar del equipo teniendo al noruego en su punta de ataque.

Una de esas críticas la ha realizado Jamie Carragher. El exjugador del Liverpool y ahora comentarista en Sky Sports cree que tan solo hemos visto "el 60% de Haaland" y opina que quizá el jugador haya elegido "el club equivocado".

"Sé que eso no ocurre tan a menudo con la forma de jugar del City. Viene (Haaland) de una liga, la del Borussia Dortmund, en la que se juega al contragolpe, de extremo a extremo, y se veía esa velocidad endiablada. Aquí no se ve. Puede que haya elegido el club equivocado para sacar lo mejor de él", explicó Jamie Carragher tras el último partido del City.

"Haaland seguirá marcando goles, pero..."

"Ha marcado 25 goles en la Premier League. El Manchester City como equipo ha marcado la misma cantidad de goles, pero ha encajado más y es mucho más fácil de contraatacar", apunta el exjugador del Liverpool.

Jamie Carragher cree que la forma de jugar del equipo de Guardiola no permite ver todo el potencial del delantero noruego, pese a que sus cifras goleadoras sean espectaculares.

"Creo que esta temporada, cuando ha marcado sus goles, sólo hemos visto el 60% de Haaland. Son un equipo diferente y un equipo inferior con Haaland en el equipo, pero de nuevo no es culpa suya. El City, como equipo, no jugará al fútbol de extremo a extremo, no es el estilo de Guardiola. Sus jugadores no tienen la energía o la potencia o el ritmo para jugar de extremo a extremo. Haaland seguirá marcando goles. Pero no estamos viendo todo lo que este jugador puede hacer debido al equipo al que ha ido", reflexiona Jamie Carragher.