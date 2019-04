Ighalo explica por qué rechazó al Barcelona: "Acababa de ser segundo máximo goleador de China"

Que el Barcelona buscaba '9' en invierno es algo de lo que no hay duda. Que firmó a Kevin Prince Boateng fue un hecho. Y que lo hizo para ser suplente también. En el casting de delanteros que manejó en su momento el club azulgrana se encontraba Ighalo, futbolista que habría llegado de la Liga china y que conocía España tras jugar en el Granada. El nigeriano, eso sí, no recibió el ofrecimiento con los brazos abiertos.

"Fue bueno escuchar el interés del Barcelona y cualquier jugador estaría encantado... pero estaba destinado a ser un fichaje de seis meses y además habría sido suplente. Con todo mi respeto, acababa de ser segundo máximo goleador de China, así que lo rechazamos. Fue una decisión fácil", afirma.

Ighalo va un paso más allá: "No me arrepiento para nada. Soy feliz en el Shanghai Shenhua, y además me he reunido con Quique Flores, mi entrenador en el Watford".