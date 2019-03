Granada y Betis firman tablas en un emocionante derbi andaluz

El Granada y el Betis firmaron tablas (1-1) en un emocionante duelo andaluz en el que los locales gozaron de las mejores ocasiones de gol y que se decidió en la primera parte con los tantos del francés Dimitri Foulquier y de Rubén Castro, este último de penalti.

El equipo dirigido por José Ramón Sandoval, que enlaza tres empates consecutivos, apretó en la última media hora en busca de su primer triunfo en casa pero se mostró incapaz ante un Betis siempre bien colocado que se fue satisfecho con el punto sumado.

El Granada entró mejor en el partido y solo tardó tres minutos en adelantarse en el marcador después de un fallo garrafal del alemán Heiko Westermann al perder el balón ante Foulquier, que había ido a presionar muy arriba y superó en el mano a mano a Antonio Adán.

El Betis tuvo más la pelota que los locales a partir de esos momentos, aunque todas las ocasiones de gol en la primera media hora fueron para un Granada que podía haber dejado el choque sentenciado si hubiese tenido más acierto. La defensa verdiblanca sacó un balón peinado por David Lombán que buscaba portería poco antes de que Adán despejara con pericia un fuerte chut del marroquí Youssef El Arabi.

El meta visitante volvió a salvar a los suyos en el minuto 27 con dos grandes intervenciones consecutivas, primero ante el nigeriano Isaac Success y después en otro disparo peligroso de Francisco Medina 'Piti'. Los locales cedieron demasiado terreno y los hispalenses empezaron a acercarse al empate, primero en una acción que acabó con un gol bien anulado por fuera de juego de Rubén Castro y después en una ocasión de Bruno González, al que se adelantó de forma providencial el italiano Cristiano Biraghi.

En el saque se esquina provocado por esta jugada, Rubén Pérez cometió un penalti muy absurdo al tocar el balón con la mano cuando no había ningún peligro para su equipo, pena máxima que convirtió en el tanto del empate Rubén Castro en el minuto 40.

El Betis salió mejor en el segundo tiempo, aunque fue el Granada quien pudo ponerse por delante en el marcador con un gol fantasma no concedido por el colegiado Mateu Lahoz en un cabezazo de Diego Mainz que sacó entre la línea y dentro de la portería el francés Vincenzo Rennella.

Respondió el equipo visitante con un buen contragolpe que acabó con una solvente parada de Andrés Fernández a Joaquín Sánchez mientras que, a renglón seguido, Success firmó dos notables jugadas individuales que acabaron con malos disparos.

El paso de los minutos frenó el ímpetu de los dos contendientes, mas el Granada volvió a rozar con un cabezazo de El Arabi que sacó con problemas Adán y con un centro de Success al que no llegó por milímetros Rubén Rochina. Los últimos minutos fueron un querer y no poder de un Granada demasiado anárquico e irregular ante un Betis que no volvió a sufrir hasta el final pero tampoco a inquietar más la meta local.