Un futbolista del Bolton se lesiona la espalda tras un fuerte estornudo: "Sintió un crujido en las costillas"

Víctor Adeboyejo, futbolista nigeriano de 26 años, ha protagonizado recientemente una de las lesiones más surrealistas e increíbles que se recuerdan en la historia reciente de cualquier deporte: un fuerte estornudo le ha dejado KO.

Un fuerte estornudo provocó la lesión

El futbolista del Bolton Wanderers, equipo de la League One (Tercera División Inglesa), se perdió el encuentro ante el Barrow del pasado martes (2-3 ganó el Bolton) tras experimentar molestias en la caja torácica y la espalda después de un fuerte estornudo.

"Victor ha estado sufriendo de una desagradable lesión en la espalda y un estornudo se lo desencadenó... Sintió un pequeño crujido entre las costillas pero tenemos la esperanza de que sea solo un problema de cartílago o muscular, aunque hasta que no hagamos la exploración no lo sabremos", explicó Ian Evatt, entrenador del Wanderers, al 'The Bolton News'.

"Ha estado sufriendo de una desagradable lesión en la espalda y en la caja torácica"

El técnico inglés se mostró irónico ante la prensa tras explicar la extraña lesión de su jugador: "Tengo que empezar a analizarme a mí mismo cuando los jugadores empiezan a lesionarse estornudando... Así parecen ir las cosas en este momento, pero tenemos que afrontarlo", dijo. Pese a perderse el último partido, todo apunta a que estará listo para el siguiente duelo ante el Huddersfield el sábado 14 de septiembre, un partido importante para el Bolton, que necesita la mejor versión de uno de sus mejores goleadores.

Adeboyejo marcó el gol decisivo en la primera victoria del Bolton

Y es que su equipo, además, no ha comenzado con buen pie su andadura en la Tercera División Inglesa, apenas suma 4 puntos de 12 y solo ganó el primer partido de Liga el pasado 10 de agosto ante el Leyton Orient, encuentro en el que precisamente Víctor Adeboyejo anotó el gol de la victoria en el minuto 75. En estos momentos ocupa la posición 18 a solo un punto de puestos de descenso.

Ha jugado en 6 equipos

El futbolista nigeriano de 26 años, por su parte, ha iniciado su tercera temporada consecutiva en el Bolton, equipo en el que ha marcado 16 goles entre Liga y otras competiciones nacionales. A lo largo de su carrera ha jugado en el Leyton Orient, Barnsley, Chelsea sub-23, Bristol Rovers, Cambridge United y Burton. Adeboyejo se formó en grandes escuelas y equipos de fútbol como el Arsenal, AFC Wimbledon y el Charlton Athletic.

Su actual contrato con el Bolton Wanderers finalizará el 30 de junio de 2026.

