España - Zambia: horario y dónde ver el partido del Mundial femenino de fútbol

La selección española de fútbol femenino hizo un gran debut en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Las jugadoras de Jorge Vilda ganaron en el primer partido de fase de grupos a Costa Rica por 3-0 con goles de Aitana, Esther González y Valeria del Campo, este último en propia puerta. Las españolas pudieron lograr un resultado mucho más abultado.

No obstante, el hecho de que Japón venciese a Zambia por 0-5 provocó que España no liderase el Grupo C en la primera jornada de la Copa del Mundo. Esto se traduce en que las africanas llegan al partido de este miércoles con la obligación de sumar puntos si quieren llegar con opciones a la tercera y última fecha de esta fase de grupos.

Se trata del primer enfrentamiento entre la Selección española femenina y la de Zambia. El conjunto de Jorge Vilda lleva siete partidos encadenados ganando y su última derrota fue en un amistoso el pasado febrero ante Australia por 3-2.

Horario y dónde ver el partido entre España y Zambia

El España - Zambia, partido de la segunda jornada de fase de grupos del Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023, se jugará el miércoles 26 de junio a las 9:30 horas en el Eden Park (Auckland). Podrás seguir toda la información del Mundial femenino de fútbol, así como la última hora de este partido en la web de Antena 3 Deportes.