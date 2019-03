España recupera el liderato del Grupo C al derrotar a Eslovaquia

Lo que mal empieza no tiene por qué terminar mal. Lo que comenzó con una derrota ante Eslovaquia por 2-1, lo que parecía el acabose y el adiós a todo al final solo fue un susto y una piedra en el camino. Una piedra quizá grande por lo inesperada que fue, pero que al final, y si todo sigue según lo previsto y previsible, se quedará en nada. España se ha rehecho y se ha repuesto de la dificultad, y ya es líder del Grupo C de la clasificación para la Eurocopa al ganar a Eslovaquia por 2-0. Y además con el 'golaverage' particular ganado.

Fue más fácil de lo que inicialmente se podía pensar, pues el cerrojo eslovaco no tardó ni diez minutos en caer. Fue por una jugada de esas que a priori nadie pensaría que podría terminar con gol, pues no es de las más usadas por esta selección de Vicente del Bosque. Un centro al área lo remató cual ratón Jordi Alba con su testa para desnivelar el envite, y para que el viento empezara a soplar a favor de los españoles.

Apenas hubo sustos, solo uno por un error de Sergio Ramos que dejó a Casillas en un mano a mano en el que al final no tuvo ni que intervenir. El juego lo dominaba España, y antes del descanso ya lucía el 2-0 en el luminoso. Un buen pase para Diego Costa lo aprovechó el 19 para forzar un penalti, y para que fuera Iniesta el encargado de transformar los once metros para poner tierra de por medio en el tanteador.

A partir de ahí todo era cuestión de seguir con la posesión y de esperar a ver si Eslovaquia se animaba a atacar. Lo segundo no pasó, no se volvieron locos los visitantes buscando recortar distancias y mucho menos una hipotética igualada. Lo primero sí. Como suele ser habitual, España tocaba y tocaba. España presumía de personalidad y de estilo, y también de alguna ocasión clara fallada. Silva no atinó con el arco en varias ocasiones, y Diego Costa sigue mostrando lo difícil que es ser un '9' puro en este tipo de juego.

No hubo más goles. Tampoco hacían demasiada falta. Los tres puntos se quedan en casa y con ellos el liderato del está para la, por nombre, mejor selección con diferencia de las seis que forman este grupo. Las urgencias y las prisas han desaparecido, y ahora toca mantener la renta ganando los tres duelos que aún quedan por disputarse.