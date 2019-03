España cae ante Alemania por penaltis y se despide del Europeo

DOS A CUATRO DESDE LOS ONCE METROS

España no pudo ante Alemania en los cuartos del Europeo sub 17 en la tanda de penaltis, donde los germanos, por medio de su portero, se mostraron más acertados. Los de Santi Denia no supieron aprovechar su superioridad en la primera parte y deberán buscar su pase al Mundial de Chile en otra fase clasificatoria.