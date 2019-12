Escándalo sexual en Perú: Graban al portero de Alianza engañando a su mujer con la hija de un alcalde y lo reconoce en directo

Perú vive un auténtico escándalo con uno de los mejores porteros del país. Pedro Gallese fue grabado al salir de un hotel, durante la madrugada, acompañado de una mujer que no era su esposa. Se trataba de una joven de 21 años, hija del alcalde de La Perla.

Claudia Díaz, mujer del futbolista durante quince años, con el que comparte dos hijos, anunció inmediatamente, a través de una historia en Instagram, su ruptura definitiva con el portero.

"Hago saber que el día de hoy pongo fin a mi relación matrimonial con el señor Pedro Gallese. Espero su compresión y respecto hacia mi persona y mis hijos", escribió en sus redes.

Pedro Gallese aprovechó un buen partido, en el que Alianza se metió en la final del torneo peruano, para pedir perdón a la que fuera su pareja. Estoy feliz con el resultado de ahora y se lo dedico a mi señora, que sé que está pasando por momentos bastante difíciles por los errores que yo he tenido", reconoció.

"No me justifico, pero lo único que quiero es que me dé una oportunidad y pelear solamente por mi familia. Solo me queda decirte, Claudia, que me perdones, sé que tuve un error muy grande y solamente te pido una oportunidad para recuperarte, recuperar tu confianza y recuperar mi familia", añadió el portero.