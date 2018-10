El Valladolid derrota a un Villarreal que sigue sin ganar en La Cerámica esta temporada

LALIGA JORNADA 7 | VILLARREAL 0-1 VALLADOLID

El Villarreal sigue con su particular via crucis este curso en su estadio. Los amarillos aún no han ganado tras cuatro duelos en casa y en esta ocasión ha sido el Valladolid quien sacó provecho de la situación. Los pucelanos han logrado sacar tres puntos de La Cerámica gracias a un gol de Leo Suárez.