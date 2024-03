El CTA lanza "un mensaje de auxilio" por "la violencia verbal y física" contra los árbitros

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha emitido este lunes un comunicado en el que lanza "un mensaje de auxilio en contra de la violencia verbal y física que sufren los árbitros" y asegura que se está convirtiendo "en una misión casi imposible" que estos ejerzan sus funciones.

"Desde el Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol volvemos a lanzar un mensaje de auxilio en contra de la violencia verbal y física que están sufriendo reiteradamente los árbitros, especialmente los menores de edad y los que actúan en categorías no profesionales, cada fin de semana", señala el CTA en un comunicado.

"Se está convirtiendo en una misión casi imposible ejercer nuestras funciones en medio de un ambiente irrespirable con insultos, amenazas y agresiones. Mucho más cuando se trata de árbitros menores de edad que están en pleno proceso de formación", denuncia el CTA.

El CTA solicita tres medidas para cambiar el ambiente contra los colegiados

El Comité Técnico de Árbitros propone tres medidas para acabar con la violencia que denuncia contra los colegiados en España. En primer lugar pide a "los clubes y sus aficionados se posicionen decididamente en la lucha contra esta lacra".

En segundo lugar, el CTA solicita a "todas las federaciones e instituciones ligadas al mundo del fútbol tomen conciencia de la gravedad de los que está ocurriendo en los terrenos de juego de España y adopten las medidas formativas y coercitivas necesarias sin mayor dilación".

Por último, el CTA pide a los medios de comunicación "censurar con firmeza actitudes de odio y violencia en los campos de fútbol de cualquier categoría y evitar cualquier justificación".

El comunicado del CTA finaliza asegurando que no se puede "normalizar la violencia en ningún ámbito de la vida y aún menos si hablamos de deporte" y que no se puede seguir exponiendo la integridad física de los árbitros. Finalmente concluye con la siguiente frase: "¡Sin árbitros, no hay fútbol!".

