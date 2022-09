La confesión de Dani Alves sobre Cristiano: "Ahora sí puedo contarlo..."

Dani Alves ha sorprendido a la mayoría de aficionados con unas palabras sobre Cristiano Ronaldo en el podcast de Efrían Velarde, su compañero de equipo en Pumas. El mítico lateral del Barcelona confesó que ahora sí podía dar libremente su opinión sobre el jugador portugués al no estar ni él ni CR7 en el Barcelona y el Real Madrid.

"Me encanta Cristiano. Ahora que ya no estamos en Barça y Madrid parece que sí puedo hablar, porque siempre parecía que no podía. Cristiano ejemplifica, para todos nosotros que no tenemos tanta calidad, que con el trabajo también se puede competir contra los mejores. Y él ejemplificó eso. Yo lo respeto muchísimo y tuve la oportunidad de decírselo", confesó Dani Alves.

"Como jugador me acerco más a Cristiano que a Leo"

El jugador brasileño incidió en esta idea y la admiración que tiene por Cristiano Ronaldo.

"¿Cómo no voy a respetar a un tipo que lo consiguió todo con base en el trabajo, de echarle huevos? Me identifico con él, porque yo todo lo que hice en mi vida fue con base en eso. Si tú hicieras una comparación, yo como jugador me acerco más a Cristiano que a Leo por el trabajo, no por el talento, porque Leo es un talento nato, que nació con el talento de jugar al futbol y de estar en otro mundo que solo él consigue", asegura Dani Alves.

El lateral carioca también desveló un episodio con Cristiano Ronaldo en una entrega del Balón de Oro.

"Llegó un momento por la rivalidad que yo me acercaba a saludarlo y él no me saludaba. Hubo una polémica que no salió nunca, pero en el vestidor del Balón de Oro tuvimos un 'rifirrafe'. Yo saludé a todo el mundo y él no me saludó por lo que estaba generando el Barça-Madrid afuera", admite Dani Alves.