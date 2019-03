Chen Yansheng, ambicioso: "Espero que en menos de tres años estemos en Champions"

El nuevo máximo accionista del Espanyol, Chen Yansheng, ha asegurado en su primera rueda en Cornellà-El Prat que el club catalán "nunca más venderá jugadores por necesidad económica" y ha explicado que, a nivel deportivo, "el objetivo es llegar a Europa el año que viene".

El empresario, líder del grupo Rastar, ha augurado un gran futuro a la entidad catalana. Cuestionado por si el club estaría saneado y en 'Champions' en tres años, el magnate se ha mostrado ambicioso: "Espero que sean menos de tres años, aunque está el entrenador presente y no quiero presionarle".

Trabajando en posibles incorporaciones

Yansheng, el segundo presidente extranjero del Espanyol tras el uruguayo Manuel Allende (1918-19), se ha mostrado comprensivo con las posibles reticencias de algunos seguidores pericos. "Soy aficionado y les entiendo, pero espero que nos den tiempo. Esperamos que con el apoyo de Rastar lleguemos a un escalón superior", ha dicho.

Respecto a los posibles fichajes en el mercado de invierno, el dirigente ha mantenido que cualquier decisión la tomarán los responsables del área. "El club tiene un buen equipo técnico y ya están trabajando en este punto. Nuestra inversión es a largo plazo y queremos dar el máximo apoyo", ha aseverado.

Pese a no concretar su postura, el empresario chino ha asegurado que el Espanyol "no se ha parado en 115 años de historia y no lo va a hacer ahora". Yansheng se ha mostrado respetuoso "con la cultura del club" y añadido que lo potenciará con una gestión propia de una empresa multinacional.

"Me he enamorado del Espanyol"

Chen Yansheng, que gestionará la entidad viajando de Barcelona a China periódicamente, ha repetido en varias ocasiones que siente un gran cariño por la entidad catalana. "Hace más de 20 años que sigo al club, antes lo veía por la televisión. Además de una inversión de futuro, es mi pasión. Me he enamorado del Espanyol", ha dicho.

Finalmente, el líder del grupo Rastar ha comentado que su conglomerado empresarial crecerá en todo el mundo gracias a esta inversión: "Esta inversión es el primer paso para internacionalizar Rastar y también el primer paso para que este club lo haga", ha subrayado.