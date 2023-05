Carlo Ancelotti, sobre su futuro: "Nadie duda, el presidente fue muy claro hace quince días"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, vivió anoche en el Etihad Stadium su peor noche europea como técnico blanco. Un duro correctivo ante el City tras una segunda etapa brillante en el banquillo madridista. El italiano fue preguntado sobre su futuro y el de Reggiolo aseguró que no duda en que seguirá.

"Nadie duda, porque el presidente ha sido bastante claro hace 15 días", zanjó el italiano ante si entendería que surgieran dudas tras el 4-0.

"Lo de hoy son cosas del fútbol, hemos jugado contra un rival que merecía ganar, que ha jugado con más intensidad, con mas calidad en la primer parte, han tomado ventaja y han construido el partido para llega a la final", analizó Ancelotti.

"Cuando llegas a una semifinal te puede pasar esto, que te encuentras con un rival muy fuerte. Creo que llegar a unas semifinales es un éxito. Solo llegan cuatro. A veces puede pasar que pierdas", indicó el entrenador italiano.

El técnico del Real Madrid explicó que confía en esta plantilla para ganar la Champions la próxima temporada porque vienen de ganarla el año pasado y aseguró que ya están pensando en la del año que viene.

"Obviamente el planteamiento del partido no ha salido. No tenemos que hacer un drama, esta plantilla lo hizo muy bien el año pasado y este. No hemos tenido la capacidad de llegar a la final. Lo vamos a hacer mejor la próxima temporada. Esta derrota solo es un paso para intentar ser mejor el año que viene", concluyó Ancelotti.

Butragueño: "Carlo tiene contrato con nosotros, es un entrenador estupendo"

Emilio Butragueño, portavoz del Real Madrid, aclaró tras la eliminación que Ancelotti "tiene contrato con nosotros", lo que parece alejar un relevo en el banquillo blanco.

"Carlo tiene contrato con nosotros, es un entrenador estupendo y ha ganado todo. Es una mala noche para todos, estamos muy tristes y ya está. Hay que reconocer la superioridad del rival", explicó Butragueño.