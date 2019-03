Del Bosque: "Diego Costa no viene por imposición o deuda con él, puede ser útil"

El seleccionador nacional español, Vicente del Bosque, afirmó que el delantero del Chelsea, Diego Costa, no está en el grupo actual de la selección española como consecuencia de un pacto que viene del pasado, sino porque creen en él. Así lo indicó en la rueda de prensa previa al partido amistoso que España e Inglaterra disputarán mañana en el estadio Rico Pérez de Alicante.

Preguntado sobre el actual momento del futbolista hispano-brasileño, admitió que cuando un club como el suyo -el Chelsea- no esta bien, todos sus elementos lo notan y Costa también lo acusa. También señaló que es consciente de cómo es el carácter del jugador y de que tiene que "suavizarlo", aunque eso no supone que tenga que cambiarlo. Insistió en que no viene por ninguna imposición, ni porque exista alguna deuda con él. "Está aquí porque tenemos el firme criterio de que puede ser útil", agregó.

Respecto a Iker Casillas y David de Gea, los dos porteros del equipo español, indicó que mientras ambos jueguen y mantengan su actual nivel, la situación es buena para la Selección. "Somos afortunados de poder contar con los dos en estos momentos", agregó Del Bosque, quien sobre la lesión de Sergio Ramos, sus plazos de recuperación y la posibilidad de que sea intervenido quirúrgicamente, señaló que su deseo es que todos los futbolistas estén bien. "No tenemos otra opción que esperar a que se recupere. Lo importante es que llegue en buenas condiciones al mes de junio", añadió.

Sobre los tres delanteros del equipo español, Diego Costa, Álvaro Morata y Paco Alcácer, afirmó que a pesar de que han entrenado poco estos días, considera que los tres han llegado bien a esta convocatoria. "Vienen contentos y lo cierto es que cualquiera puede jugar e incluso pueden hacerlo dos de ellos juntos", agregó el seleccionador español.

"Lo insólito sería que no pitaran a Piqué"

Restó importancia a los pitos que escuchó Gerard Piqué. "Lo insólito sería que no le pitaran. Ahora hay una corriente en ese sentido, pero pienso que es algo que no nos debe ni preocupar", agregó. También destacó el buen momento de Sergio Busquets, tanto en el Barcelona como en la selección. "Desde hace mucho tiempo ha mostrado una gran regularidad", continuó.

Sobre Inglaterra, matizó que no había dicho que le faltara organización para poder ganar la Eurocopa, sino que "en cuanto tenga un poco más de organización, será un equipazo". "Será así porque tienen un potencial individual muy fuerte, tal y como han demostrado con las diez victorias que han conseguido en la fase de clasificación", indicó.

Finalmente, sobre su futuro en la selección tras la Eurocopa del año próximo en Francia, indicó que tiene una conversación pendiente con el presidente de la Federación Española, pero que en estos momentos piensa en la Eurocopa. "Tiempo habrá para pensar en el futuro", indicó el seleccionador nacional español.