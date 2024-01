Ancelotti sale en defensa del Madrid y contesta a Joan Laporta: "Todo el mundo sabe que..."

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha salido en defensa del Real Madrid y de las acusaciones de Joan Laporta, que aseguró hace días que "la Liga estaba adulterada" tras el polémico Real Madrid 3-2 Almería, que, para muchos, sigue trayendo cola casi una semana después.

El italiano, que no acostumbra en absoluto a hablar de los árbitros y mucho menos de supuestas confabulaciones a favor de uno u otro equipo, contestó contundentemente al presidente del Barcelona.

"No hay que desviar el tiro..."

"No me gusta entrar en estas polémicas, la verdad que en esta semana han hablado mucho, pienso lo mismo, no hay que desviar el tiro. Todo el mundo sabe lo que ha pasado en el fútbol español y ahí está el problema. La Liga no está adulterada, la Guardia Civil y la Fiscalía están investigando y ese ha sido el problema del fútbol español los últimos 20 años. No hay que desviar el tiro", explicó el técnico de 64 años.

"Todos sabemos cual ha sido el problema del fútbol en los últimos 20 años, la Fiscalía y la Guardia Civil..."

Ancelotti también contestó a las preguntas sobre las palabras de Xavi: "sabíamos que la Liga iba a estar muy difícil", dijo el catalán hace días, a lo que Carletto no quiso pronunciarse: "No quiero explicar aquí lo que ha sido mi pensamiento sobre esto". Tampoco ha querido replicar a los 'ataque' de Futre, exjugador del Atleti: "No le conozco, nunca he hablado con él, no quiero contestarle", exclamó.

El Real Madrid jugará ante Las Palmas este sábado 27 de enero en Gran Canaria casi una semana después de ganar 3-2 al Almería en el Bernabéu con un decisivo gol de Carvajal en el descuento. Los blancos son segundos en la clasificación a 1 punto del Girona y con un partido menos.