Álvaro Morata cambia su dorsal del 9 al 29 en honor a sus hijos: "Es un día que nunca olvidaré"

Álvaro Morata ha decidido cambiar su dorsal en el Chelsea para el curso 2018/2019 y ha abandonado el '9' que lució la temporada pasada por el '29', en honor al día del nacimiento de sus gemelos Alessandro y Leonardo, el 29 de julio.

Según informó este viernes el Chelsea en su página web, el internacional español busca rendir tributo a la fecha en que él y su pareja, Alice Campello, fueron padres.

"Es un día que nunca olvidaré; el día en el que di la bienvenida al mundo a mis dos hijos. Mi familia es muy importante para mí y quiero honrarlos cuando esté sobre el terreno de juego. Por eso he decidido escoger un nuevo número para este nuevo curso y recordar ese día tan especial añadiendo un '2' a mi camiseta", explicó el antiguo delantero del Real Madrid y Juventus de Turín.

"Lo siento mucho por aquellos aficionados que hayan comprado mi camiseta con mi nombre y el número '9', pero espero que puedan entender el tributo que le quiero rendir a mi familia. Quiero que sepan que no va a haber ningún problema para darles una nueva con el '29'", apuntó.

