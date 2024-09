Alisha Lehmann: "Hacemos el mismo trabajo y mi novio gana 100.000 veces más, no es justo"

Alisha Lehmann y Douglas Luiz protagonizaron un fichaje histórico este verano: ambos fueron traspasados en pareja a la Juventus de Turín. Tienen una relación conocida de sobra en el mundo del fútbol y los dos jugaban en el Aston Villa cuando decidieron hacer las maletas de la mano. Fue un auténtico 'bombazo' a nivel de marketing y redes sociales para la 'Vecchia Signora', ya que ella acumula más de 17 millones de seguidores en Instagram y más de 11 millones en Tik Tok. La futbolista suiza ha atendido a la 'Gazzetta dello Sport' para contar cómo es su día a día en el fútbol y en las redes sociales.

"Estamos en 2024 y tal vez algunos todavía estén durmiendo y viviendo detrás de montañas o árboles, no lo sé"

En la entrevista, Alisha aprovechó para hablar en primera persona de las desigualdades que existen entre el fútbol masculino y el femenino: "A todo el mundo le gustaría tener el mismo salario, porque muchas veces voy a casa y hablo con Douglas y le digo que no es justo. Hacemos el mismo trabajo, pero cobras cien mil veces más que yo. Es algo que me conmueve, porque soy mujer. Evidentemente el camino que tenemos que recorrer es largo, porque quizás nunca habrá igualdad salarial. Creo que hará falta tiempo y la intención de muchos que tendrán que querer fuertemente un cambio en este sentido".

"Esto no es justo. Si me viene alguien y bromea sobre el fútbol femenino, siempre les digo: '¿Has visto alguna vez un partido?'. Probablemente no. Porque si ves un partido, te darás cuenta de lo buenas y apasionadas que somos. No sé por qué la gente todavía piensa que es así, estamos en 2024 y tal vez algunos todavía estén durmiendo y viviendo detrás de montañas o árboles, no lo sé", argumenta la mediática futbolista suiza.

"No vivo como una estrella"

Sobre su modo de vida mediática, Lehmann explicó al diario italiano cómo es su día a día: "No vivo como una estrella, sino como todos los demás. Cuando la gente te ve en las redes sociales piensan que vives una vida diferente, pero ese no es el caso. Vivo una vida normal. Voy a casa, cocino, Haz las mismas cosas que todos los demás. Por supuesto, es agradable cuando la gente te encuentra en la calle y te dice: 'Hola Alisha, ¿cómo estás?'".

Asegura que para ella las redes son una herramienta para "mostrar el fútbol pero también la vida": "Mucha gente piensa que si eres jugadora tienes que ser una pegatina, pero ahora las redes sociales están muy penetradas y desarrolladas. También las he usado para promocionar el fútbol inglés. Y ahora quiero echar una mano al fútbol femenino en Italia".

"Soy jugadora y hago lo mejor que puedo en el campo, el tiempo que paso en las redes sociales no es nada comparado con el tiempo que trabajo en el campo. El fútbol es toda mi vida", aclara la futbolista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com