El escalofriante accidente del skater Tony Willie: "No debería estar vivo"

Tony Willie lo tiene muy claro: no debería haber sobrevivido a su última caída. El skater estadounidense ha hecho del patinaje entre tejados algo así como su modo de vida. Sus 'gaps' entre edificios son tan impresionantes como arriesgados y él es el primero que sabe que se la juega y mucho en cada salto que trata de planchar. Su último intento de saltar de un tejado a otro en una escuela estuvo a punto de costarle la vida literalmente.

Y es que, como se muestra en un sobrecogedor vídeo grabado y editado por Matt Bublitz y publicado por Thrasher Magazine, Tony Willie cae desde una altura de ocho metros cuando traba de saltar con su skate de un tejado a otro a una altura de ¡8 metros! La escena es terrible y los allí presentes pensaban que había muerto en la escalofriante caída.

"Pensé que había muerto, seguro. Bajé y vi que estaba consciente, respirando y con los ojos abiertos. No estaba en buenas condiciones, pero seguía vivo. Le dije: 'No te muevas'. Y me respondió: '¿qué pasó?' Pensé, 'mierda'... Tiene amnesia o algo parecido. Le dije que había caído desde un tejado y me preguntó: '¿qué tejado?' Llamé a la ambulancia y llegaron rápidamente. Se lo llevaron en helicóptero", recuerda uno de los presentes.

"Estaba aterrado. no sabía que pensar. Cayó y aterrizó sobre sus costillas... Un policía nos dijo que quizá no sobreviviría", recuerda Axel Franco, otro de los presentes.

"Cambió mi forma de ver la vida"

Tony Willie sufrió varias fracturas en las costillas, piernas, manos, nariz. "El 95% de las personas que sufrieran ese accidente probablemente morirían", asegura uno de los presentes en el accidente.

Pese a estar muy cerca de haber tenido un accidente mortal, Tony Willie no se arrepiente y asegura que la gente que no entiende lo que hace es por que "no aman en skateboarding como yo".

"No me enfado por esto en absoluto. Me cambió para bien, honestamente. Siento que soy una mejor persona ahora. Este me abrió los ojos, fue más una bendición que una desgracia. Cambio mi forma de ver la vida", resume el skater estadounidense.

"Cada día es un regalo cuando sé que ¡no debería estar vivo! Huesos rotos, sangre, sudor y lágrimas por esto. Por muy malo que parezca, esto no fue un accidente. Todavía estoy aquí. Mi trabajo no ha terminado", explica Tony Willie en sus redes sociales.

Una historia con final feliz porque Tony Willie ha vuelto a patinar, su verdadera pasión y su forma de vivir.