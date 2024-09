La élite del Kitesurf se da cita en la King of the Air 2024, en Tarifa

Si existe un lugar ideal en el mundo para la práctica del kitesurf ese es Tarifa. La localidad gaditana ha acogido la última prueba del campeonato antes de viajar en noviembre a Ciudad del Cabo para la gran final del King of the Air. Con vientos de hasta 46 nudos, 85 kilómetros por hora, se daban las condiciones ideales para que los mejores del mundo en esta disciplina hicieran las delicias de los aficionados a este deporte.

Lorenzo Casati llegó a España con 11 años

La playa de Balneario ha sido el escenario de un espectáculo en el que se han visto trucos tan arriesgados como peligrosos, en algunos vuelos han alcanzado los 25 metros de altura sobre el agua.

"Tarifa es como mi segunda casa"

La victoria ha sido para un italiano de 18 años, Lorenzo Casati, que decía al acabar que "en Tarifa me siento como si fuera mi segunda casa". Y lo es, porque aunque llegó a Tenerife, junto a su familia, con 11 años, luego en Cádiz ha encontrado su lugar de entrenamiento la mayor parte del año.

A 25 metros de altura con vientos de 85 km/h

Tras su victoria atendía radiante a los medios de comunicación: "Estoy muy contento, las condiciones eran perfectas".

Su siguiente reto es la final del King of the Air, del 25 de noviembre al 10 de diciembre en Sudáfrica y va, como nos ha contado, a por todas: "Es la competición con la que siempre he soñado ir, ya gané hace dos años y voy a seguir entrenando duro para volver a ganarlo otra vez".

Un objetivo que, sin duda tiene a su alcance, si compite igual de bien que lo ha hecho en Tarifa.

