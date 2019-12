El aterrador vídeo en el que Mark Healey se defiende con su arpón del ataque de un tiburón

El buceador de apnea y surfista Mark Healey ha utilizado las redes sociales para mostrar a sus seguidores un apasionante vídeo grabado bajo el agua. El joven ha hecho testigo a la gente del momento en el que un tiburón intenta atacarle y Mark se defiende con un arpón ante el animal.

En las imágenes, grabadas bajo el agua, se aprecia como el tiburón en un primer momento se encuentra lejos del buceador pero poco a poco comienza a acercarse. El animal aumenta su velocidad y se dirige directo a Mark, quien con su arpón desvía al tiburón lejos de él evitando un posible ataque.

El suceso ocurrió en la Polinesia Francesa mientras que Mark Healey, que también es campeón de pesca submarina, practicaba apnea. El buceador acompañó el vídeo con unas palabras en las que explicó lo ocurrido.

"No me malinterpreten, no me sentí en peligro en absoluto. No debemos dejar que los tiburones asocien a los buceadores con la comida. Puede que no sea un problema para ti ese día, pero puede ser un problema para un buzo inconsciente que se encuentre con el animal la próxima vez", ha publicado en Instagram.

El joven cuenta con 225.000 seguidores en Instagram y el vídeo en apenas un día alcanza las 50.000 visitas en la red social.