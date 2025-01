El desafío extremo de Dario Costa volando en Streif a 350 km/h

En la estación de esquí austríaca de Kitzbühel hemos visto maniobras arriesgadísimas, pero nunca un avión rozando la nieve a 350 kilómetros por hora. Verle coger las curvas en la bajada más peligrosa del mundo nos deja en tensión... hasta que Dario Costa cruza la línea de meta.

Lo ha hecho pilotando un avión Zivko Edge 540 a velocidades de tres dígitos en el recorrido más difícil y temido de la Copa del Mundo de esquí alpino, el descenso de Streif: 3.312 metros, con un desnivel de 860 metros y una pendiente máxima del 85%. "Es muy estrecho, todo está muy cerca y tienes que tener cuidado", explica el piloto italiano.

A pesar de no ser el espacio más cómodo para volar, las laderas de esta montaña austríaca han sido testigo de un vuelo emocionante nunca antes visto: "Los récords se pueden batir y están hechos para batirse, pero las primicias mundiales no se pueden superar. La dificultad de este vuelo es que no había ninguna información".

"Una estrella de rock en el cielo"

El piloto acrobático de 44 años ha conquistado el Streif en un alarde de valor y destreza, ajustándose a cada uno de los desafiantes giros de esta pista como preámbulo de la Copa del Mundo de esquí alpino, bajo la atenta mirada del legendario esquiador Daron Rahlves: "Al ver a Dario volar por el Streif tan cerca me dio un vuelco el corazón. Es una estrella de rock en el cielo".

Cruzando la línea de meta como nunca antes habíamos visto, Costa ha ofrecido a los aficionados de la adrenalina una perspectiva única de un espectáculo emocionante. Todo, en una pista que exige una precisión absoluta y el máximo rendimiento de los esquiadores.

