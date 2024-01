La brutal avalancha que sembró el pánico en California: "Pensé: '¡Aquí acaba todo!'"

Uno de los mayores peligros del esquí, quizá el mayor y más grave, es verse arrastrado por una avalancha. Pese a los adelantos técnicos actuales, un alud es potencialmente mortal y eso es lo que ocurrió el pasado miércoles en California. En concreto, en la popular estación de Palisades Tahoe, conocida también como Squaw Valley.

Era el primer día de la temporada y las intensas nevadas prometían un día con mucha nieve virgen para los esquiadores, pero todo se torció a las 09:30 horas, cuando unos esquiadores se adentraron en un valle que se forma justo debajo del telesilla KT-22 y que sirve de acceso al área GS Bowl, como informaba la oficina del Sheriff.

La avalancha fue de tal magnitud que dejó un campo de escombros de aproximadamente 45 metros de ancho, 137 metros de largo y 3 metros de profundidad. Un hombre de 66 años, residente local de la zona, perdió la vida en el alud y otras tres personas resultaron heridas, según informo el sheriff David Smith.

Los esquiadores que estaban cerca de la zona ayudaron a realizar las batidas y buscar a los esquiadores enterrados bajo la nieve. La propia estación de esquí mostró su pésame por lo ocurrido y reconoció que fue "increíblemente difícil para nuestra comunidad"

"La tragedia de ayer fue increíblemente difícil para nuestra comunidad. Nuestro más sentido pésame a todos los que sufrieron pérdidas y traumas como resultado de este incidente. Mil gracias a los más de 100 patrulleros de esquí, equipos de perros de rescate de avalanchas, operadores de remontes, instructores de escuelas de deportes de montaña y personas que rápidamente entraron en acción, y a los equipos que proporcionaron café y comida a los socorristas", reza la estación de Palisades Tahoe en sus redes sociales.

Jason Parker es una de las personas que quedó enterrada bajo el alud. "Todo lo que recuerdo es gritar: '¡Estoy aquí, estoy aquí!' Pensé: '¡Aquí acaba todo!'", recuerda Parker.

Janet He también sobrevivió al terrible alud, en su caso logró seguir respirando gracias a sus gafas. "Respiraba el aire que había dentro de mis gafas. Me dije: 'no entres en pánico porque gastaras más aire'", rememora.

"Nos pidieron ayuda a todos y comenzamos a sondear y buscar personas"

A Janet lograron rescatarla gracias a que una de sus piernas quedó desenterrada y visible para los rescatadores. "Escuche decir a alguien: 'No te preocupes, te tengo'. Es lo mejor que he oído en mi vida", asegura Janet He.

"Lo vi todo cuando iba en el telesilla. Nos pidieron ayuda a todos y comenzamos a sondear y buscar personas", explica Jen Winklepleck.

Ahora se investiga porque un área controlada sufrió un alud el primer día de apertura de la popular estación de Tahoe, en California.