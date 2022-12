El boxeador Sandor Martín: "Se puede hablar abiertamente de robo"

"Solo nos pueden ganar a base de pistola", el padre de Sandor Martín no se queda atrás a la hora de hablar de la derrota de su hijo en el Madison Square Garden de Nueva York, frente al estadounidense Teófimo López. Un combate previo a la lucha por el título mundial del peso súperligero que cayó del lado del boxeador de Brooklyn después de una controvertida decisión arbitral, dos de los jueces dieron la victoria a López y solo uno al barcelonés.

Para Sandor se trata de "un escándalo a nivel mundial, se puede hablar abiertamente de robo", pero esto no va a acabar así, añade el español "fui al patio de su casa, a su fiesta y me comí su tarta". Martín se siente orgulloso de su combate a pesar de haber peleado con una brecha en la nariz fruto de un cabezazo de su rival en el primer asalto que los jueces pasaron por alto, algo que él le recriminó, sobre el ring, nada más terminar.

El disgusto con el que ha regresado a Barcelona no le ha quitado las ganas de seguir en busca de llegar a lo más alto y hacer realidad su sueño, "un día seré campeón del mundo, lo tengo clarísimo, yo no me voy de este deporte sin ser campeón mundial".

Tanto Sandor como su padre coinciden en que volverán a tener otra oportunidad tarde o temprano, Rafa Martín, transparente como el agua, nos ha transmitido esa convicción "supongo que nos volverán a llamar, aunque sea para volver a robarnos", algo que no se le va de la cabeza después de la buena imagen que dejó su hijo en Estados Unidos "han visto ganar a un español, han visto a los árbitros robar un combate".

Una opinión que lejos de ser subjetiva, al tratarse del padre y entrenador de Sandor, es la misma que ha tenido toda la crítica internacional, que no entiende cómo Martín mandó dos veces a la lona a Teófimo, pero el árbitro solo le hizo la cuenta de protección en uno de ellos.