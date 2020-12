Imposible hablar de los Bee Gees y no recordar la archiconocida melodía de 'Stayin Alive'. A finales de los años 70, los hermanos Gibb saltaron a la fama y triunfaron en las pistas de baile y en las listas de éxitos con la canción principal de la película 'Fiebre del Sábado noche', con John Travolta como protagonista.

Aunque la trayectoria musical de Barry, Robin y Maurice Gibb despegó mucho antes, los años 70 fue para ellos su época dorada. Desde entonces han vendido más de 220 millones de discos, han producido más de 1.000 canciones y creado 20 éxitos que fueron número uno.

Documental de los Bee Gees

Ya se ha estrenado en España el documental 'The Bee Gees: How Can You Mend A Broken Heart' que recoge esos años en los que los hermanos de origen británico alcanzaron la cima de su carrera. Un reportaje que muestra algunas imágenes inéditas de los Bee Gees: la cara más brillante del éxito pero también la más oscura, los aciertos y los errores de un grupo que se convirtió en el rey de la música disco.

Dirigido por Frank Marshall, el largometraje se adentra en los secretos hasta ahora desconocidos de la icónica banda familiar a través de sus conciertos, sesiones de grabación y vídeos caseros. Para ello cuenta con un invitado de lujo, Barry Gibb, el mayor de los hermanos y el único que aún sigue vivo.

A Barry le acompañarán otros rostros conocidos como Eric Clapton, Mark Ronson, Noel Gallagher, Nick Jonas, Chris Martin y Justin Timberlake.