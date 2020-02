Premios Oscar 2020: Todos los ganadores de los Oscar

Ya conocemos a los ganadores de los Premios Oscar 2020. Comprueba quiénes han recibido el galardón de cada categoría de los nominados de los Premios Oscar.

El Dolby Theater ha vuelto a acoger este domingo la gala de los Óscar, una cita que ha estado llena de estrellas, de moda y de música en una edición en la que hay una gran cantidad de datos curiosos como la ausencia de directoras candidatas o la presencia de una película como 'Klaus', que ha dejado fuera a 'Frozen 2'.

Además, por segundo año consecutivo la ceremonia de los Óscar no ha tenido maestro de ceremonias, una fórmula que funcionó en 2019 y que la Academia de Hollywood ha decidido repetir. Sin embargo, para compensar esta ausencia, la lista de estrellas que han entregado premios es inmensa: Penélope Cruz, Olivia Colman, Rami Malek, Gal Gadot, Lin-Manuel Miranda, Timothée Chalamet, Diane Keaton o Keanu Reeves entre otros.

Y aunque a los más fieles de estos premios no les sorprende este dato, no hay mujeres entre los nominados a mejor dirección, categoría en la que tan solo una vez ha ganado una mujer, Kathryn Bigelow por 'En tierra hostil' en el año 2009.

Entre los 'ninguneos' más sonados de esta 92 edición, además del de Gerwig, hay que destacar el de Jennifer López. Se daba por hecho que entre las cinco nominadas a mejor actriz estaría la neoyorquina por su trabajo en 'Estafadoras de Wall Street', pero no entró. Como tampoco Beyoncé con su tema 'Spirit' para 'El rey león'. Dos presencias que hubieran animado mucho la alfombra roja de los Óscar.

En la categoría de animación ha habido también una gran ausencia. Aunque todo el mundo daba por hecho que 'Frozen 2' lucharía por repetir el Óscar qe se llevó en el año 2014, en su lugar ha llamado mucho la atención la española 'Klaus'.

La 92 edición de los Óscar ha supuesto el regreso de nombres míticos del cine que llevaban años sin ver reconocidos sus trabajos. Es el caso de Al Pacino, nominado por su primera película con Martin Scorsese ('El irlandés') y que no era candidato al Óscar desde que lo ganó, como secundario, en 1993, por 'Esencia de mujer'.

Y por último, un dato curioso de los Óscar: para unos premios que se consideran los más importantes del mundo en lo que a cine se refiere, las personas con derecho a voto son ciertamente pocas, exactamente 8.469, según los datos de la Academia de Hollywood.

Lista completa de ganadores de los Premios Oscar 2020

Mejor Actor de Reparto: Brad Pitt

Mejor Película de Animación: Toy Story 4

Mejor Corto de Animación: Hair Love

Mejor Guion Original: Parásitos

Mejor Guion Adaptado: Taika Waititi, por Jojo Rabbit

Mejor Corto de Ficción The Neighbor's Window

Mejor Diseño de Producción: 'Érase una vez.. en Hollywood'

Mejor Diseño de Vestuario: Jaqueline Durran por 'Mujercitas'

Mejor Película Documental: 'American Factory'

Mejor Corto Documental: Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)

Mejor Actriz de Reparto: Laura Dern por 'Historia de un matrimonio'

Mejor Maquillaje y Peluquería

Mejor Montaje

Mejor Fotografía

Mejor Mezcla de Sonido

Mejor Montaje de Sonido

Mejor Película de Habla No Inglesa

Mejores Efectos Visuales

Mejor Música Original

Mejor Canción Original

Mejor Actor Protagonista

Mejor Actriz Protagonista

Mejor Director

Mejor Película