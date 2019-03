'Teldeneses' intenta poner nombre al retrato de 250 desconocidos

Hubo una época en la que no estaba mal visto fotografiar a un niño fumando, no se disimulaban la pobreza y las arrugas y no estaba de moda sonreir en el momento de la foto. En aquella época las familias humildes no podían hacerse un autoretrato al oleo pero sí una foto de estudio.



En el archivo de los hermanos Suárez- Robaina hay 800.000 fotos sin reclamar, muchas sin identidad. La exposición 'Teldeneses' ha seleccionado 250 imágenes que se exponen para poner nombre y apellido a los rostros capturados entre los años 30 y 60 del siglo pasado.

Se trata de un archivo con un gran valor documental del que se ha hecho cargo Miguel Ángel Suárez Brito, uno de los hijos de los célebres fotógrafos canarios.