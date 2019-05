'Tapas con Swing', la fiesta que traslada los EEUU de los años 20 a Valencia

La música de los años 20, 30 y 40 ha invadido Valencia durante este fin de semana. La Marina celebra la tercera edición de 'Tapas con Swing', la combinación perfecta para los amantes del jazz y la gastronomía de su tierra.

En el evento, decenas de parejas han bailado al son de grandes artistas como Frank Sinatra, Ella Fitzgeral y la trompeta de Louis Armstrong.

Música en directo con la Banda Spirit Swing Combo, The Charlestomp Band, The Savoy Stompers Big Band y The Sunnysiders. La Marina de Valencia se ha trasladado a la América de los años 20, pero sin perder de vista la típica paella valenciana. Tapas propias de la gastronomía mediterránea, con la que reponer fuerzas para seguir con la fiesta.

Durante la celebración, que ha durado todo el fin de semana, parejas de profesionales y aficionados han podido demostrar su talento bailando Swing en los concursos organizados por el evento. Además, los más novatos han podido disfrutar de clases de baile para mejorar sus coreografías.

