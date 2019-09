Lejos de retirarse, Bruce Springsteen ha vuelto con más fuerzas que nunca. A sus 70 años, The Boss lanza un documental sobre su último disco: 'Western Stars'. El propio músico se ha puesto detrás de las cámaras en este film que nació como una película concierto con los 13 temas de su nuevo disco, pero al final, como no, la inspiración silbó por otro lado.

Este es un documental sobre el proceso creativo de Springsteen, de las inquietudes de toda su carrera. El Festival de Cine de Toronto ha tenido el privilegio de acoger el estreno en exclusiva del largometraje que el propio cantante ha definido como un viaje en busca de la paz.

No es la primera vez que el de New Jersey se pasea por las alfombras rojas este año. Este viernes se estrena en los cines de todo el mundo ‘Cegado por la luz’ (‘Blinded by light’), una película que narra la historia real de un joven británico de ascendencia paquistaní que a finales de los años 80 se libera con las canciones de The Boss. Un film inspirador que sin duda cuenta con una banda sonora muy pegadiza.