Esta séptima semana en Antena 3 Noticias me ha servido para investigar algo que siempre me había interesado. Siete días en los he podido responder a la pregunta de cómo es un informativo por dentro y cómo se organizan todos los departamentos para conseguir el resultado de lo que llega a nuestras casas. He podido empaparme de cuál es el funcionamiento de la #LaTelePorDentroA3N.

La primera cuestión la resolví viviendo un informativo desde la Realización: me esperaba gritos, estrés y carreras. Pero ni mucho menos. Aunque en el control la tensión se puede cortar con un cuchillo, el silencio es la nota dominante. Allí se intercambian pocas palabras. Simplemente se trabaja a una velocidad de vértigo.

Lo más curioso de la Realización me pareció el funcionamiento del 'telepronter'. Hasta mi llegada a Antena 3 Noticias pensaba que el aparato en el que los presentadores leen el texto, funcionaba desde el propio plató. Pero no es así, son los profesionales de este departamento los que se encargan de pasar las líneas. En definitiva, una experiencia enriquecedora que he disfrutado mucho.

Una vez vivida la experiencia en este punto clave para el buen funcionamiento del informativo, decidí pasarme por uno de los grandes desconocidos de la televisión, el departamento de Grafismo. Ellos son los encargados de generar esas piezas en realidad virtual que se incluyen en el informativo y que tanto nos impresionan desde casa. Pues os diré una cosa: ver cómo lo hacen en directo, impacta más si cabe.

Tras estas dos primeras visitas decidí pasarme por Maquillaje y Peluquería. Lo que más me impresionó de este lugar no es tanto lo que allí se hace, que es evidente, sino las conversaciones con los presentadores, la amabilidad y las anécdotas que tienen que contar los profesionales que allí trabajan.

Después llegué a la Redacción cuando quedaban cinco minutos para el informativo de las tres. Entonces decidí pararme en la sección de Sociedad y Cultura. Ellos tenían el bloque de apertura de a las tres, ya que se han encargado de lo relativo a la muerte de Blanca Fernández Ochoa. Allí los gritos, los "no llego" y la tensión sí eran a diferencia de en Realización toda una constante. Me di cuenta de que tener asignada la apertura de un informativo es una responsabilidad difícil de describir.

Cerca de las nueve fui al plató. Allí estaban haciendo pruebas y ensayos para el siguiente informativo. Ver cómo se van testando planos en las pantallas y comprobando que el texto se pasa de manera correcta fue toda una delicia.

En esta semana de tanta actualidad he disfrutado mucho, ya que he podido conocer ese 'otro trabajo', tan útil como necesario desarrollado por multitud de profesionales, que permiten que los informativos se puedan ver perfectamente desde la televisión de nuestras casas.