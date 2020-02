San Valentín 2020: Los mejores planes que hacer en Madrid el 14 de febrero

Desde una cena romántica en el hotel más alto de Madrid hasta un paseo con tu pareja por uno de los parques más románticos de Madrid, te descubrimos algunos planes para San Valentín.

Un paseo diferente

Si quieres disfrutar de un día de relax el parque El Capricho es una estupenda opción. No está en el centro de la ciudad por lo que no está tan visitado. Sus jardines cuentan con esculturas, templetes, ermitas, fuentes, plazoletas, etc.

Tunel del viento

Si sois aventureros y os gusta vivir al límite... este plan es para vosotros. Se trata de meterse en el túnel de viento más grande de España, en Hurricane Factory Madrid y tener la sensación de volar en una cámara de cristal con una corriente de aire de hasta 270 km por hora.

Tarde de cine

Aunque cada vez son más las personas que prefieren sentarse en el sofá de su casa a ver una película. Ir al cine es una estupenda opción. Pero es que hay cines y cines. El Cine Doré (ahora Filmoteca Española) se encuentra cerca de la parada de metro de Antón Martín y abrió sus puertas en 1912.