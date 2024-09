Muere Julián Muñoz, ex alcalde de Marbella, de cáncer de pulmón

El ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, ha muerto este martes a los 76 años, tal y como han confirmado fuentes familiares. Padecía un cáncer de pulmón, que él mismo en los últimos meses denominó "galopante".

En el año 2003, su nombre empezó a resonar en los medios de comunicación, coincidiendo con el inicio de su relación sentimental con Isabel Pantoja. "No sé el tiempo que me queda pero no voy a conceder ninguna entrevista más, esta la última", confesó la última vez que se le pudo ver en televisión. Fue una entrevista polémica, ya que confesó su amor por Mayte Zaldívar y el arrepentimiento que sentía por el daño que hizo a su familia en el pasado.

"No he sido feliz con esa persona y no guardo buen recuerdo. Mi paso por la vida de esa señora fue nefasto. Isabel Pantoja no da puntada sin hilo. No quiero saber nada de ella, para mí no existe", confesaba Julián. Tras su separación, los años que estuvo ingresado en prisión, Mayte perdonó al exalcalde de Marbella y hace muy poco tiempo confirmaron que habían vuelto a casarse porque era el último deseo de Julián.

"El tumor se detectó porque me caí"

"Yo sabía que tenía un tumor porque soy fumador desde hace 60 años. El tumor se detectó porque me caí, volví a caerme y me rompí la vértebra lumbar 4. A partir de ahí, me hicieron radiografías y varias pruebas, y se detectó un tumor pulmonar. Se detectó en enero con fecha de caducidad, pero no sabemos cuál", explicó él mismo en dicha entrevista.

Su trayectoria política

La trayectoria política de Julián Muñoz, que en sus inicios estuvo afiliado al PSOE y luego formó parte del Grupo Independiente Liberal (GIL), ha estado marcada por los escándalos y su polémica gestión al frente del Ayuntamiento de Marbella tras suceder a Jesús Gil, de quien llegó a convertirse en mano derecha.

En julio de 2006 fue detenido a consecuencia de la trama de corrupción urbanística destapada en el caso Malaya, y fue condenado en varios procedimientos por delitos de cohecho, malversación de fondos públicos y prevaricación relacionada con la concesión de licencias ilegales durante los Gobiernos municipales de GIL.

En el caso Malaya, Julián Muñoz fue condenado a dos años de prisión y en el caso de blanqueo de capitales, a siete años de cárcel. Su línea de defensa siempre se ha enmarcado de la misma forma en todos los procesos, que firmaba todos los documentos que le ponían por delante sin saber el contenido; "firmaba hasta el capó de los coches"; ya que se fiaba de los técnicos.

Después de varias entradas y salidas de prisión, consiguió el tercer grado penitenciario, tan solo debía ir a dormir a un centro de inserción social, por enfermedad y en junio de 2021, la libertad condicional por "pluripatología grave e incurable", según los informes médicos.

La preocupación por su estado de salud aumentaba este lunes

El exalcalde de Marbella permanecía ingresado en el hospital HC de Marbella. Este lunes crecía la preocupación por su estado de salud, por lo que se podía ver a la familia en las inmediaciones del centro hospitalario con rostro serio. Entre ellos, se encontraban su mujer, Mayte Zaldívar, sus hijas, Elia y Eloisa, y sus nietos.

Zaldívar, con la que contrajo matrimonio de nuevo en enero de este año en los juzgados de Málaga, aparecía en el hospital a primera hora de la mañana y no lo abandonaba a lo largo de todo el día.

